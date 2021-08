Séné Grain de Sel Morbihan, Séné Courir – d’après le roman de Jean Echenoz – Thierry Romanens et Format A’3 Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Séné

Courir – d’après le roman de Jean Echenoz – Thierry Romanens et Format A’3 Grain de Sel, 6 mai 2022, Séné. Courir – d’après le roman de Jean Echenoz – Thierry Romanens et Format A’3

Grain de Sel, le vendredi 6 mai 2022 à 20:30

Grain de Sel aime le sport ! Ici, nous vous proposons de découvrir la vie d’Emile Zatopek, cet inouï coureur de fond tchèque. Thierry Romanens comédien, accompagné du trio électro-jazz Format A’3 s’empare du roman de Jean Echenoz, _Courir_, pour raconter, à leur manière, la vie d’Emile Zatopeck, ce coureur de fond hors norme et boulversant. De ses débuts à ses records incroyables sur les stades du monde entier, son ascension aussi irrésistible que sa chute brutale, dans un pays sous le joug du communisme totalitaire. Une histoire humaine extraordinaire pour un spectacle théâtral et musical où l’émerveillement côtoie la gravité. Corine, GLOP : « _On m’aurait dit que j’adorerais un spectacle sur un_ _coureur tchèque, j’aurais éclaté de rire ! Et pourtant, quelle claque !_ » Mise en scène : Thierry Romanens et Robert Sandoz ; Interprétation : Thierry Romanens, Alexis Gfeller, Fabien Sevilla, Patrick Dufresne ; Lumière : Éric Lombral ; Son : José Gaudin ; Son en tournée : William Fournier ; Musique : Format A’3 ; Costumes : Tania D’Ambrogio ; Administration : Marianne Caplan ; Dramaturgie : Thierry Romanens, Robert Sandoz ; Chorégraphie : Florence Faure.

15, 10, 5 € – Prévente 12 € – Abonné 8 €

Théâtre et musique Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné Séné Le Goh Féten Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T20:30:00 2022-05-06T21:45:00

Catégories d'évènement: Morbihan, Séné
Lieu Grain de Sel
Adresse 5ter rue des écoles 56860 Séné
Ville Séné