COURIR APRES L’ENVOL Cholet, 22 mai 2022, Cholet.

COURIR APRES L’ENVOL Cholet

2022-05-22 – 2022-05-22

Cholet Maine-et-Loire

UNE COURSE SOLIDAIRE ET ENGAGÉE

L’association d’APRES L’envol organise le 22 mai prochain, « Courir après l’envol », une mobilisation sportive et solidaire ayant pour objectif de soutenir les personnes touchées de près ou de loin par le cancer.

Le 22 mai 2022, c’est une grande manifestation engagée, festive et active qui attend les participants sur un parcours atypique au Cormier. ouvert aux sportifs accomplis comme aux joggeurs en herbe et, c’est nouveau : aux marcheurs

contact@apreslenvol.fr +33 6 49 77 85 17 http://www.apreslenvol.fr/

Cholet

