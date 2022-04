COURIR A PORNIC Pornic, 17 juillet 2022, Pornic.

COURIR A PORNIC Pornic

2022-07-17 – 2022-07-17

Pornic Loire-Atlantique

Le nouveau parcours, inauguré en 2015, qui a été plébiscité, est complètement identique : Départ prévu devant le jardinet, un passage dans la Ria, un passage sur le quai Leray (Fraiseraie, etc…), et 3 montées de la rue de la Source, face à la Gare et à l’Office du Tourisme, direction la Thalasso…(dénivelé +141m…).

Plus d’info ici

Inscription à partir du 1er juin sur Time Pulse. Pas d’inscription sur place

Retrait des dossards : (sur présentation de la carte d’identité ou de la licence)

• Samedi 16 juillet de 11h à 18h au Décathlon Pornic (à prioriser)

• Dimanche 17 juillet sur place, Quai l’Herminier de 8H à 9H

EPREUVES :

10,6 km : à 9h30 – Course “Christopher Ruer – Catégories cadets à masters (hommes et femmes)

3 km : à 10h45 – CHALLENGE “Mc Donald’s” – 1 boucle réservée aux benjamins et minimes, garçons et filles (années 2007 à 2010).

1,5km : à 11h15 – CHALLENGE “Gavet” (Galopade) – 1 boucle-réservée aux enfants nés de 2011 à 2015 Cette épreuve ne donne pas lieu à un classement. L’enfant est la responsabilité des parents.

La célèbre course de Pornic!

La course à pied est organisée depuis 1995 sous la responsabilité du CJAC Côte de Jade Athlétic Club, également organisateur des Foulées Michéloises (Août), du Trail de la Côte de Jade (novembre).

courirapornir@gmail.com.

Le nouveau parcours, inauguré en 2015, qui a été plébiscité, est complètement identique : Départ prévu devant le jardinet, un passage dans la Ria, un passage sur le quai Leray (Fraiseraie, etc…), et 3 montées de la rue de la Source, face à la Gare et à l’Office du Tourisme, direction la Thalasso…(dénivelé +141m…).

Plus d’info ici

Inscription à partir du 1er juin sur Time Pulse. Pas d’inscription sur place

Retrait des dossards : (sur présentation de la carte d’identité ou de la licence)

• Samedi 16 juillet de 11h à 18h au Décathlon Pornic (à prioriser)

• Dimanche 17 juillet sur place, Quai l’Herminier de 8H à 9H

EPREUVES :

10,6 km : à 9h30 – Course “Christopher Ruer – Catégories cadets à masters (hommes et femmes)

3 km : à 10h45 – CHALLENGE “Mc Donald’s” – 1 boucle réservée aux benjamins et minimes, garçons et filles (années 2007 à 2010).

1,5km : à 11h15 – CHALLENGE “Gavet” (Galopade) – 1 boucle-réservée aux enfants nés de 2011 à 2015 Cette épreuve ne donne pas lieu à un classement. L’enfant est la responsabilité des parents.

Pornic

dernière mise à jour : 2022-04-18 par