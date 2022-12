Courir à Pau Pau, 5 février 2023, Pau .

Courir à Pau

Av Doyen Poplawski Stade André Lavie Pau Pyrénées-Atlantiques Stade André Lavie Av Doyen Poplawski

2023-02-05 10:00:00 – 2023-02-05

Stade André Lavie Av Doyen Poplawski

Pau

Pyrénées-Atlantiques

8 EUR 36e COURIR À PAU :

3 courses au programme : course 6km, course 10km (FFA) et marche chronométrée 6km.

La course de 10km est labellisée par la FFA, venez battre vos records sur la distance !

36e COURIR À PAU :

3 courses au programme : course 6km, course 10km (FFA) et marche chronométrée 6km.

La course de 10km est labellisée par la FFA, venez battre vos records sur la distance !

asm pau

Stade André Lavie Av Doyen Poplawski Pau

dernière mise à jour : 2022-12-26 par