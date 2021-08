Couriot Insolite Puits Couriot – Parc-Musée de la Mine, 18 septembre 2021, Saint-Étienne.

Couriot Insolite

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Puits Couriot – Parc-Musée de la Mine

**Couriot insolite – Samedi 18 :** ———————————- ### **- Visite du parc** Vestiges de l’activité minière et du patrimoine ferroviaire > Départ : passerelle Henri Bonardot > Horaire : 14 h > Durée : 1 h ### **- Visite chantée « Musique des friches : Chansons, musiques, et vestiges de l’industrie. »** Le passé ouvrier et les vestiges industriels ont inspiré les chansonniers, entre nostalgie, humour et sentiment d’appartenance. Par ailleurs, comme des photographes pratiquant l’urbex, des musiciens ont trouvé dans les friches et les sons industriels un terrain d’exploration sonore, avec le rock industriel, voire les origines des musiques électroniques… > Départ : grande cour > Horaire : 14 h 30 > Durée : 1 h 15 ### **- Visite « Couriot et les hommes »** Du puits de mine au musée, de nombreux hommes et femmes ont traversé l’histoire de ce site industriel. Qu’ils soient grands ingénieurs, mineurs de fond ou encore personnalités politiques, venez faire la rencontre de ces hommes, célèbres ou non, et découvrir les marques qu’ils ont laissé au Puits Couriot. A commencer, peut-être, par son nom… > Départ : grande cour > Horaire : 15 h > Durée : 1 h 30 > À partir de 15 ans ### **- Visite « sensorielle »** À travers le bruit des outils, l’odeur des machines, la texture du charbon vos sens partent à la découverte du site ! > Départ : petite cour > Horaires : 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 > Durée : 20 minutes ### **- Grave !** Dans la salle «Six siècles d’aventure houillère», en compagnie d’illustres ingénieurs du XIXe siècle, un illustrateur et un médiateur vous proposent de travailler les techniques de dessin et de gravure. Découvrez comment les ingénieurs ont utilisé ces techniques pour illustrer leurs travaux. Vous pourrez ensuite réaliser à votre tour une illustration sur le thème de la mine. > Départ : salle d’exposition « six siècles d’aventure houillère » > Horaire : 11 h 30 14 h 30 et 15 h 30 > Durée : 40 minutes **Couriot insolite – Dimanche 19 :** ———————————— ### **- Visite sur le parc** Vestiges de l’activité minière et du patrimoine ferroviaire > Départ : passerelle Henri Bonardot > Horaire : 10 h 15 > Durée : 1h ### **- Visite chantée « Musique des friches : Chansons, musiques, et vestiges de l’industrie. »** Le passé ouvrier et les vestiges industriels ont inspiré les chansonniers, entre nostalgie, humour et sentiment d’appartenance. Par ailleurs, comme des photographes pratiquant l’urbex, des musiciens ont trouvé dans les friches et les sons industriels un terrain d’exploration sonore, avec le rock industriel, voire les origines des musiques électroniques… > Départ : grande cour > Horaire : 14 h > Durée : 1 h 15 ### **- Visite « sensorielle »** À travers le bruit des outils, l’odeur des machines, la texture du charbon vos sens partent à la découverte du site ! > Départ : petite cour > Horaire : 1 h 30, 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 > Durée : 20 minutes ### **- Escape game dans la salle des compresseurs** Panique à la mine ! Les marteaux-piqueurs ne fonctionnent plus sous terre, l’extraction du charbon est interrompue. En surface, une équipe est envoyée en urgence en salle des compresseurs pour trouver le problème et le résoudre… Mais il faut faire vite, car tant que les marteaux-piqueurs sont à l’arrêt, les mineurs ne peuvent pas travailler et la compagnie perd du temps et de l’argent… Venez enquêter pour relancer la machine ! > Départ : salle des compresseurs > Horaires : 10 h 30, 11 h 30, 14 h, 15 h et 16 h > Durée : 20 minutes ### **- Grave !** Dans la salle « Six siècles d’aventure houillère », en compagnie d’illustres ingénieurs du XIXe siècle, un illustrateur et un médiateur vous proposent de travailler les techniques de dessin et de gravure. Découvrez comment les ingénieurs ont utilisé ces techniques pour illustrer leurs travaux. Vous pourrez ensuite réaliser à votre tour une illustration sur le thème de la mine. > Départ : salle d’exposition « six siècles d’aventure houillère » > Horaire : 11 h 30 14 h 30 et 15 h 30 > Durée : 40 minutes

Sur inscription, pass sanitaire et port du masque dans l’enceinte du musée obligatoires.

Les médiateurs culturels de Couriot / Musée de la Mine vous invitent à découvrir des domaines et espaces inexplorés.

Puits Couriot – Parc-Musée de la Mine 3, boulevard Maréchal Franchet D’esperey, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00