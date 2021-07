Marseille La salle gueule Bouches-du-Rhône, Marseille Courgette & Cocaïne + Guest La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La salle gueule, le vendredi 30 juillet à 20:00

Sortez vos plus beaux atours pour briller de mille feux ! COURGETTE ET COCAÏNE (Erotic Dream Pop – Marseille) va délivrer de bonnes mélodies entêtantes et oniriques. Vos corps vont onduler par enchantement. + Guest (à annoncer bientôt !) 5€ si tu peux (adhésion gratuite jusqu’à septembre !) Places limitées, venez tôt et masqué.e.s

5€ + adhésion

La salle gueule 8 rue d'italie, 13006 Marseille

2021-07-30T20:00:00 2021-07-30T23:00:00

