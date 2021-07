Brasparts Ti Menez Are Brasparts, Finistère Coureurs des bois (Camp d’été en breton, 10-13 ans) Ti Menez Are Brasparts Catégories d’évènement: Brasparts

Les activités phares Tu rêves d’aventure ? d’être capable de passer du temps parfois seul ou avec d’autres copains en pleine nature ? Ce séjour sera l’occasion d’apprendre à construire une cabane pour pouvoir y rester au sec et au chaud ne serait-ce qu’une nuit. Découverte des techniques pour allumer un feu avec divers outils, du sillex à la pierre à feu plus moderne, sans oublier l’archet et le foret. Après avoir préparé nos récipients et nos paniers, nous pourrons partir en quête d’un repas de « trappeur ». Mais encore faudra-t-il ne pas nous perdre au cœur de ces lieux mystérieux…. Nous développerons notre sens de l’orientation et notre esprit de coopération. Pour cela rien de tel que les jeux collectifs, l’accrobranche et les travaux manuels grandeur nature. Si tu as envie de relever ces défis, avec d’actuels ou futurs amis, lance-toi avec nous dans cette course par étape à travers les bois de l’Arrée pour profiter à fond de l’été. Activités complémentaires L’équipe d’animation organisera des grands jeux et des balades pour découvrir toutes les richesses du lieu. Les enfants participeront à la préparation et à la réalisation des veillées. Ce séjour se déroule en langue bretonne.

Ce séjour sera l'occasion d'apprendre à construire une cabane pour pouvoir y rester au sec et au chaud ne serait-ce qu'une nuit. Organisé par l'association EPAL.

