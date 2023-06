Un Dimanche au Vignoble en Albret Courège-Longue Feugarolles, 6 août 2023, Feugarolles.

David Sazi vous accueille au Domaine Courège-Longue à Feugarolles pour un repas-concert, avec le groupe « Rock on the road ». Portes ouvertes de 17h à 19h : visite, dégustation et vente. Menu proposé par Groin au service du terroir à Barbaste.

Repas animés au cœur des vignobles de l’Albret. Lieu couvert en cas de pluie..

Courège-Longue Domaine Courège-Longue

Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



David Sazi welcomes you to Domaine Courège-Longue in Feugarolles for a concert-meal, with the group « Rock on the road ». Open house from 5pm to 7pm: visit, tasting and sale. Menu proposed by Groin au service du terroir in Barbaste.

Animated meals in the heart of the Albret vineyards. Covered venue in case of rain.

David Sazi le da la bienvenida al Domaine Courège-Longue de Feugarolles para un concierto-comida con el grupo « Rock on the road ». Jornada de puertas abiertas de 17:00 a 19:00: visita, degustación y venta. Menú propuesto por Groin au service du terroir en Barbaste.

Comidas animadas en el corazón de los viñedos de Albret. Lugar cubierto en caso de lluvia.

David Sazi empfängt Sie in der Domaine Courège-Longue in Feugarolles zu einem Essenskonzert mit der Gruppe « Rock on the road ». Offene Türen von 17 bis 19 Uhr: Besichtigung, Verkostung und Verkauf. Menüvorschlag von Groin au service du terroir in Barbaste.

Animierte Mahlzeiten inmitten der Weinberge des Albret. Überdachter Ort bei Regen.

