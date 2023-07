Olympiade culturelle – Cyclofestival : Les Travaux d’Hercule Courcy Courcy, 4 juillet 2023, Courcy.

Olympiade culturelle – Cyclofestival : Les Travaux d’Hercule Mardi 4 juillet, 14h30, 17h00, 18h30 Courcy

LGNC

Danse et création sonore

À la croisée de plusieurs médiums, dont ceux du corps dansant et de la création sonore en direct, Marie Barbottin et Nicolas Martz revisiteront Les oiseaux du Lac Stymphale. Sous une forme performative courte, ils proposeront de s’appuyer sur le mythe pour le détricoter et tenter d’offrir une vision poétique sur la nécessité, de questionner la suprématie de l’humain sur la nature et la vision viriliste qui en découle. Leur relecture bouscule avec nos systèmes de représentations et invite à chausser de nouvelles lunettes pour observer le monde.

Courcy Rue de Rocquincourt 51220 Courcy Courcy 51220 Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T14:30:00+02:00 – 2023-07-04T15:15:00+02:00

2023-07-04T18:30:00+02:00 – 2023-07-04T19:15:00+02:00

© Compagnie les Monts du Reuil