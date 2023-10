Winter « Opening » – Courchevel 1850 Courchevel 1850 Courchevel, 2 décembre 2023, Courchevel.

Courchevel,Savoie

C’est le lancement de la saison d’hiver et le rendez-vous de tous les passionnés di ski ! cet anée c’est 80’s.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 20:00:00. .

Courchevel 1850 Front neige

Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



« It’s the winter season kickoff and the gathering of all ski lovers ! This year, we’re taking it back to the ’80s! »

Es el comienzo de la temporada de invierno y el lugar de encuentro de todos los aficionados al esquí. Este año son los años 80

Es ist der Start der Wintersaison und der Treffpunkt für alle Skifans! Dieses Jahr sind es die 80er Jahre

Mise à jour le 2023-10-11 par Courchevel Tourisme