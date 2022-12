Courcheval en showcase au Supersonic Records Supersonic Records Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Courcheval en showcase au Supersonic Records Supersonic Records, 6 janvier 2023, Paris. Le vendredi 06 janvier 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Rendez-vous le 6 janvier, jour de réouverture de la boutique, pour voir le live de Courcheval sur la scène de notre disquaire ! Courcheval au Supersonic Records Délibérément hors-cadre, Courcheval est depuis 2017 le projet d’un Guillaume Cantillon qui, s’il aime à faire solo, libre, et animé par un ardent désir de construire un champ musical bien à lui, a aussi le don de bien s’entourer. La personnalité du projet incite le reconnu Upton Park, où résident entre autres Hyènes et Stuck in the Sound, à manifester sa volonté de sortir l’album. Celui-ci, où l’on songe de manière éparse à Beck ou De La Soul pour l’audace et l’alliage stylistique, voire Gainsbourg pour le phrasé délié, décline sur onze titres addictifs l’approche Courcheval. Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.facebook.com/events/5668516749931324/ https://www.facebook.com/events/5668516749931324/

Courcheval en showcase au Supersonic Records

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Supersonic Records Adresse 9 Rue Biscornet Ville Paris lieuville Supersonic Records Paris Departement Paris

Supersonic Records Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Courcheval en showcase au Supersonic Records Supersonic Records 2023-01-06 was last modified: by Courcheval en showcase au Supersonic Records Supersonic Records Supersonic Records 6 janvier 2023 Paris Supersonic Records Paris

Paris Paris