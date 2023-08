Journées du Patrimoine – L’histoire du costume féminin du 18e siècle à la Belle Époque – Église Saint Pierre Courcerault Cour-Maugis sur Huisne, 16 septembre 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

Exposition de robes et dessous féminins : créations de Nicole Lecaille, couturière-costumière, qui animera en costume d’époque des ateliers sur le thème de l’évolution de la mode féminine.

Une organisation de l’Association Vie et Patrimoine à Courcerault..

Samedi 2023-09-16 14:30:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Courcerault Eglise Saint Pierre

Cour-Maugis sur Huisne 61340 Orne Normandie



An organization of the Association Vie et Patrimoine à Courcerault.

Exposición de vestidos y lencería femenina: creaciones de Nicole Lecaille, modista y figurinista, que impartirá talleres de trajes de época sobre el tema de la evolución de la moda femenina.

Organizado por la Asociación Vie et Patrimoine à Courcerault.

Ausstellung von Frauenkleidern und Dessous: Kreationen von Nicole Lecaille, Schneiderin und Kostümbildnerin, die in historischen Kostümen Workshops zum Thema Entwicklung der Frauenmode veranstaltet.

Eine Organisation der Association Vie et Patrimoine à Courcerault (Verein Leben und Kulturerbe in Courcerault).

