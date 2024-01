BAL FEST’NOZ AVEC CÉC & THE FANETT ET LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DANSE MAINE SAOSNOIS Courcemont, samedi 17 février 2024.

BAL FEST’NOZ AVEC CÉC & THE FANETT ET LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DANSE MAINE SAOSNOIS Courcemont Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 17:00:00

fin : 2024-02-17 19:00:00

Venez danser et vous régaler avec la musique !

Les élèves de l’école de Musique et Danse Maine Saosnois et le duo Céc & the Fanett vous invitent à leur bal Fest’Noz. Des morceaux connus ou des créations, de quoi danser et guincher au son des clarinettes, accordéon et autres guitares !!

Entrée libre et ouverte à tous.

Informations au 02 85 29 19 38

.

Rue de la Libération

Courcemont 72110 Sarthe Pays de la Loire emd@mainesaosnois.fr



