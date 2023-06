Nocturne pour le Jour de la Nuit à Gif-sur-Yvette Courcelle-sur-Yvette, Rue de Madrid, 91190 Gif-sur-Yvette, France Gif-sur-Yvette, 18 octobre 2022, Gif-sur-Yvette.

Nocturne pour le Jour de la Nuit à Gif-sur-Yvette
Mardi 18 octobre 2022, 21h00
Courcelle-sur-Yvette, Rue de Madrid, 91190 Gif-sur-Yvette, France
Sortie gratuite, subventionnée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse

Au seuil de l’urbanisation giffoise, la nature protégée s’épanouit le long des rivières Yvette et Mérantaise, et des bois environnants, pour le plus grand plaisir des habitants et des promeneurs. C’est au cœur du bois d’Aigrefoin, classé parmi les espaces protégés de la région Ile-de-France, que nous emprunterons les sentiers dominant d’un panache vert, la vallée de Gif. Dans la pénombre, tous vos sens sont en alerte, c’est l’idéal pour écouter les animaux, respirer les odeurs mêlées d’humus et de plantes aromatiques et reconnaître par le toucher ou l’odorat, les arbres et les plantes.

• Durée : 3h – Boucle de 5 km

• Public : familles (enfants + 8 ans)

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/nocturne-pour-le-jour-de-la-nuit-a-gif-sur-yvette

2022-10-18T21:00:00+02:00 – 2022-10-19T00:00:00+02:00

