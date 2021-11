Cource d’éco-kard Ste Geneviève-des-Bois, 27 novembre 2021, Sainte-genevieve-des-bois.

Cource d’éco-kard

du samedi 27 novembre au dimanche 28 novembre à Ste Geneviève-des-Bois

Course d’éco-kart c’est une course d’objets roulants, fabriqués avec des matériaux de récupération au 26 le Pont de Pierre. Samedi : 10h, accueil, retrouvailles, jeux – 13h : repas partagé, 14h30 : projection et envies des jeunes, jeux, 18h30 : préparation et repa, 20h30 Veillée Loup-Garou grandeur nature. Dimanche : 10h : préparation course d’éco-kart, 13h : repas, 14h30 : course d’éco-kart, fin vers 17h. Apporter un sac de couchagen pyjama, un plat à partager pour le midi, un pull, jeux de société et instrument.

Ste Geneviève-des-Bois 26 Rue du Pont de Pierre, Sainte-genevieve-des-bois



