Atelier vannerie Courboyer Saint-Germain-de-la-Coudre, 17 novembre 2023, Saint-Germain-de-la-Coudre.

Saint-Germain-de-la-Coudre,Orne

Atelier vannerie proposé par Patrick Lunel :

Fabrication d’une réserve à échalotte, ou noix (au choix) : au cours de l’atelier les points techniques abordées :

Fond sur croisée, montants piqués, cordon à 4, torche à 3, bordure sur la partie évasée, ourdissage de brins, crocane, torche et bordure. Atelier destiné à des personnes ayant déjà de l’expérience en vannerie.

Sur réservation au 02 33 25 70 10.

40€ (attention paiement direct auprès de Patrick Lunel, pas de demi-tarif avec carte abonnement)

Sur inscription avant le 16 nov 2023 12h00.

2023-11-17 10:30:00 fin : 2023-11-17 17:30:00. .

Courboyer Maison du Parc

Saint-Germain-de-la-Coudre 61340 Orne Normandie



Basketry workshop led by Patrick Lunel:

Making a shallot or walnut reserve (your choice): the workshop covers the following technical points:

Bottom on brace, quilted uprights, 4-way cord, 3-way torch, edging on the flared part, warping strands, crocane, torch and edging. Intended for those with previous basket-making experience.

Reservations required on 02 33 25 70 10.

40? (please pay directly to Patrick Lunel, no half-price with season ticket)

On registration before 16 nov 2023 12h00

Taller de cestería impartido por Patrick Lunel:

Realización de una reserva de chalota o de nuez (a elegir): el taller abordará los siguientes puntos técnicos:

Fondo sobre travesaño, montantes cosidos, cordón de 4 vías, soplete de 3 vías, cenefa en la parte abocinada, alabeo de las hebras, crocane, soplete y cenefa. Este taller está destinado a personas que ya tienen experiencia en cestería.

Es necesario reservar en el 02 33 25 70 10.

40? (por favor, pagar directamente a Patrick Lunel, no hay mitad de precio con abono)

Inscríbase antes del 16 de noviembre de 2023 a las 12.00 horas

Korbflechterei-Workshop, angeboten von Patrick Lunel :

Herstellung eines Vorrats an Schalotten, oder Walnüssen (nach Wahl): Im Laufe des Workshops werden die technischen Punkte angesprochen:

Boden auf Kreuz, gesteppte Stützen, 4er-Schnur, 3er-Fackel, Bordüre am ausladenden Teil, Schären von Strängen, Krokane, Fackel und Bordüre. Workshop für Personen, die bereits Erfahrung im Korbflechten haben.

Reservierung erforderlich unter 02 33 25 70 10.

40? (Achtung: Direktzahlung bei Patrick Lunel, kein halber Preis mit Abonnementkarte)

Nach Anmeldung bis zum 16. Nov. 2023 12.00 Uhr

