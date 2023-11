Atelier d’identification de pommes à cidre Courboyer Perche en Nocé, 2 décembre 2023, Perche en Nocé.

Perche en Nocé,Orne

Le Parc naturel régional du Perche et les producteurs de l’AOP Cidre du Perche proposent une séance d’identification des variétés de pommes à cidre, le samedi 2 décembre 2023, de 14 h 30 à 17 heures à la Maison du Parc, à Nocé (61340).

Ce rendez-vous, proposé à ceux qui souhaiteraient identifier leurs variétés, est aussi un temps de partage.

Vous avez les connaissances et souhaitez participer à l’identification des variétés, vous possédez des variétés rares du Perche que vous souhaitez faire découvrir ?

Faîtes-vous connaitre auprès du Parc !.

2023-12-02 14:30:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Courboyer Maison du Parc

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



The Parc naturel régional du Perche and producers of the PDO Cidre du Perche are organizing a cider apple variety identification session on Saturday December 2, 2023, from 2:30 to 5pm at the Maison du Parc, in Nocé (61340).

The event is open to anyone wishing to identify their own varieties, and is also a time for sharing.

Do you have the knowledge to help identify varieties, or do you own rare Perche varieties that you’d like to share?

Let the Park know about it!

El Parc naturel régional du Perche y los productores de la DOP Cidre du Perche proponen una sesión de identificación de variedades de manzana de sidra, el sábado 2 de diciembre de 2023, de 14:30 a 17:00, en la Maison du Parc, en Nocé (61340).

El acto está abierto a todas las personas que deseen identificar sus variedades, y es también un momento para compartir.

¿Dispone de los conocimientos necesarios para ayudar a identificar variedades? ¿Posee variedades raras de Perche que le gustaría compartir?

Comuníquelo al Parque

Der regionale Naturpark Perche und die Erzeuger der g.U. Cidre du Perche bieten am Samstag, den 2. Dezember 2023, von 14:30 bis 17:00 Uhr im Maison du Parc in Nocé (61340) eine Sitzung zur Identifizierung von Apfelweinsorten an.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die ihre Sorten identifizieren möchten, und ist auch eine Zeit des Austauschs.

Sie besitzen seltene Sorten aus dem Perche, die Sie anderen zeigen möchten?

Dann melden Sie sich beim Park!

