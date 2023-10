Soirée Augures et Murmures, découvrez les légendes autour des fantômes percherons Courboyer Perche en Nocé, 31 octobre 2023, Perche en Nocé.

Perche en Nocé,Orne

Ombres dansantes et frôlements glacés, le temps est venu de frissonner… La longue nuit d’Halloween va commencer et au Manoir de Courboyer vous voilà conviés. Mais attention, vous ne serez pas seuls les fantômes les plus célèbres du Perche seront à la fête ! Tous ? Presque… l’un d’entre eux n’a pas été invité mais il est venu quand même, saurez-vous deviner son nom ? Tandis qu’à la lueur vacillante des chandelles leur histoire vous sera contée ne soyez pas étonnés si par l’au-delà ils ont encore quelques mots à ajouter….

2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 . .

Courboyer Maison du Parc

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



Dancing shadows and icy shivers, it’s time to shiver? The long night of Halloween is about to begin, and you’re invited to the Manoir de Courboyer. But be warned, you won’t be alone – the most famous ghosts of Perche will be at the party! All of them? Almost… One of them wasn’t invited, but came anyway. Can you guess his name? As the flickering candlelight tells their story, don’t be surprised if they have a few more words to add from beyond the grave…

Sombras danzantes y escalofríos helados, es hora de temblar.. La larga noche de Halloween está a punto de comenzar, y estás invitado al Manoir de Courboyer. Pero ojo, no estarás solo: ¡los fantasmas más famosos de Perche estarán en la fiesta! ¿Todos? Casi… Uno de ellos no estaba invitado, pero ha venido. ¿Adivina cómo se llama? A la luz de las velas, te contarán sus historias y no te sorprendas si te dicen algo más desde el más allá…

Tanzende Schatten und eisiges Schleichen – es ist an der Zeit, sich zu gruseln? Die lange Halloween-Nacht beginnt und das Manoir de Courboyer lädt Sie dazu ein. Aber Vorsicht, Sie werden nicht allein sein, denn die berühmtesten Gespenster des Perche feiern mit! Alle? Einer von ihnen wurde nicht eingeladen, ist aber trotzdem gekommen. Können Sie seinen Namen erraten? Während im flackernden Kerzenlicht ihre Geschichte erzählt wird, sollten Sie sich nicht wundern, wenn sie aus dem Jenseits noch ein paar Worte hinzuzufügen haben…

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme