Atelier vannerie Courboyer Perche en Nocé, 27 octobre 2023, Perche en Nocé.

Perche en Nocé,Orne

Réalisation d’un nichoir en osier avec Patrick Lunel.

Cet atelier vous permettra de vous initier aux premiers gestes de la pratique de la vannerie (fond sur croisée avec tressage en super, montants piqués, torche, et clôture en crocane et pour le toit clôture en super et petite bordure).

Sur réservation au 02 33 25 70 10.

2023-10-27 10:30:00 fin : 2023-10-27 17:30:00. .

Courboyer Maison du Parc

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



Making a wicker nesting box with Patrick Lunel.

This workshop will introduce you to the basics of wickerwork (bottom with super weave, stitched uprights, torch, and crocane fence, and for the roof, super fence and small border).

By reservation: 02 33 25 70 10

Realización de una caja nido de mimbre con Patrick Lunel.

Este taller le iniciará en los fundamentos de la cestería (fondo en cruz con supertejido, montantes cosidos, soplete y cerco de crocane y para el techo supercerco y pequeño borde).

Reserva obligatoria en el 02 33 25 70 10

Herstellung eines Nistkastens aus Weidengeflecht mit Patrick Lunel.

In diesem Workshop werden Sie in die ersten Schritte der Korbflechterei eingeführt (Boden auf Kreuz mit Superflechtwerk, gesteppte Pfosten, Fackel und Krokantzaun und für das Dach Superzaun und kleine Bordüre).

Auf Reservierung unter 02 33 25 70 10

Mise à jour le 2023-09-25 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme