Balade pédagogique : nature, nourriture, agriculture Courboyer Perche en Nocé, 25 octobre 2023, Perche en Nocé.

Perche en Nocé,Orne

Au cours d’une balade sur le domaine de la Maison du Parc (Courboyer), découvrez les liens entre notre assiette et les paysages.

Venez poser vos questions, testez vos connaissances sur l’alimentation, l’environnement et partagez un petit encas à l’arrivée.

Enfant min 7 ans accompagné d’un adulte.

Sur inscription jusqu’au 24 oct 12h00.

Prévoir bonnes chaussures ou bottes.

2023-10-25 10:30:00 fin : 2023-10-25 12:00:00. .

Courboyer Maison du Parc

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



During a walk around the Maison du Parc estate (Courboyer), discover the links between our food and the landscape.

Ask questions, test your knowledge of food and the environment, and enjoy a snack on arrival.

Children aged 7 and over accompanied by an adult.

Registration deadline: Oct 24, 12:00.

Bring good shoes or boots

Durante un paseo por la finca de la Maison du Parc (Courboyer), descubra los vínculos entre nuestra alimentación y el campo.

Acompáñenos, haga preguntas, ponga a prueba sus conocimientos sobre la alimentación y el medio ambiente y disfrute de un tentempié a la llegada.

Niños a partir de 7 años acompañados de un adulto.

Inscripción obligatoria antes de las 12.00 horas del 24 de octubre.

Trae buen calzado o botas

Entdecken Sie bei einem Spaziergang auf dem Gelände des Maison du Parc (Courboyer) die Zusammenhänge zwischen unserem Teller und der Landschaft.

Stellen Sie Ihre Fragen, testen Sie Ihr Wissen über Ernährung und Umwelt und genießen Sie am Ziel einen kleinen Snack.

Kinder min. 7 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen.

Nach Anmeldung bis zum 24. Okt 12:00 Uhr.

Gute Schuhe oder Stiefel mitbringen

Mise à jour le 2023-10-03 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme