Sortie Trognes – Visite d’expositions avec Dominique Mansion Courboyer Perche en Nocé, 22 octobre 2023, Perche en Nocé.

Perche en Nocé,Orne

Dominique Mansion, spécialiste des trognes, vous accompagne lors de la visite de ses deux expositions

Rendez-vous à l’Ecomusée du Perche à Saint Cyr la Rosière pour découvrir l’exposition « Au Bois des trognes, volumétrie branchée ». Pique-nique « tiré du sac » à 12h, puis rendez-vous ç la Maison du Parc du Perche. Manoir de Courboyer à Perche-en-Nocé pour découvrir l’exposition « Au pays des trognes » au manoir de Courboyer..

2023-10-22 11:00:00 fin : 2023-10-22 16:00:00. .

Courboyer Maison du Parc

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



Dominique Mansion, a specialist in trognes, accompanies you on a tour of his two exhibitions

Meet at the Ecomusée du Perche in Saint Cyr la Rosière to discover the exhibition « Au Bois des trognes, volumétrie branchée ». Packed lunch at 12 noon, then rendez-vous at the Maison du Parc du Perche. Manoir de Courboyer in Perche-en-Nocé to discover the « Au pays des trognes » exhibition at the manoir de Courboyer.

Dominique Mansion, especialista en trognes, le hará un recorrido por sus dos exposiciones

Vaya al Ecomusée du Perche en Saint Cyr la Rosière para descubrir la exposición « Au Bois des trognes, volumétrie branchée ». Almuerzo para llevar a las 12.00 h y encuentro en la Maison du Parc du Perche. Manoir de Courboyer en Perche-en-Nocé para descubrir la exposición « Au pays des trognes » en el manoir de Courboyer.

Dominique Mansion, Spezialist für Trognes, begleitet Sie beim Besuch seiner beiden Ausstellungen

Treffen Sie sich im Ecomusée du Perche in Saint Cyr la Rosière, um die Ausstellung « Au Bois des trognes, volumetrie branchée » zu sehen. Picknick « aus dem Rucksack » um 12 Uhr, anschließend Treffpunkt ç la Maison du Parc du Perche. Manoir de Courboyer in Perche-en-Nocé, um die Ausstellung « Au pays des trognes » im Manoir de Courboyer zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme