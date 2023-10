Exposition – Arbres remarqués d’Eure-et-Loir Courboyer Perche en Nocé, 20 octobre 2023, Perche en Nocé.

Perche en Nocé,Orne

Arbres remarqués d’Eure-et-Loir, l’exposition itinérante prend place à la Maison du Parc jusqu’au 10 mars 2024.

Du 20 octobre au 10 mars 2024, la Maison du Parc joue sur la corde sensible du souvenir, de l’émotion, du végétal, en accueillant l’exposition itinérante du département d’Eure-et-Loir « Arbres remarqués ». Chaque territoire possède ses Géants, ses Vénérés, ses Patriarches, ses Historiques, ses Artistiques, ses Voyageurs, ou encore ses Insolites. C’est ce que donnera à voir cette halte à Courboyer.

Marronniers, tilleuls, chênes, platanes, séquoias, aulnes… les photographes qui exposent ici ont su saisir des moments comme suspendus dans le temps. On y voit des témoins de l’Histoire, arborant humblement leurs centaines d’années, on y croise des patriarches, enracinés dans le sol, imposant le respect. Et certains se font artistes, se prêtant au jeu de la sculpture ou encore de la mise en lumière.

Écorces, feuillages, raies de lumière, faune et flore… de purs moments intimes saisis par l’objectif, au fil des quatre saisons..

Courboyer Maison du Parc

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



Arbres remarqués d’Eure-et-Loir, the traveling exhibition will be on display at the Maison du Parc until March 10, 2024.

From October 20 to March 10, 2024, the Maison du Parc will be playing to the heartstrings of remembrance, emotion and plants, hosting the Eure-et-Loir département?s « Arbres remarqués » travelling exhibition. Every region has its giants, its venerated ones, its patriarchs, its historians, its artists, its travelers and its unusual ones. This is what this stopover in Courboyer will reveal.

Chestnut, lime, oak, plane, redwood, alder? the photographers exhibiting here have captured moments suspended in time. We see witnesses to history, humbly displaying their hundreds of years, and patriarchs, rooted in the soil, commanding respect. And some become artists, playing the game of sculpture or lighting.

Bark, foliage, rays of light, flora and fauna? purely intimate moments captured by the lens, over the course of the four seasons.

Arbres remarqués d’Eure-et-Loir, la exposición itinerante podrá visitarse en la Maison du Parc hasta el 10 de marzo de 2024.

Del 20 de octubre al 10 de marzo de 2024, la Maison du Parc tocará la fibra sensible del recuerdo, la emoción y las plantas al acoger la exposición itinerante « Arbres remarqués » del departamento de Eure-et-Loir. Cada región tiene sus gigantes, sus venerados, sus patriarcas, sus históricos, sus artísticos, sus viajeros y sus insólitos. Esto es lo que revelará esta escala en Courboyer.

Castaños, tilos, robles, plátanos, secuoyas, alisos… los fotógrafos que exponen aquí han captado momentos que parecen suspendidos en el tiempo. Vemos testigos de la historia, que exhiben humildemente sus cientos de años, y nos encontramos con patriarcas, enraizados en la tierra, que imponen respeto. Y algunos se convierten en artistas, jugando a esculpir o a iluminar.

Corteza, follaje, rayos de luz, flora y fauna… momentos puramente íntimos captados por el objetivo, a lo largo de las cuatro estaciones.

Arbres remarqués d’Eure-et-Loir, die Wanderausstellung nimmt bis zum 10. März 2024 ihren Platz im Maison du Parc ein.

Vom 20. Oktober bis zum 10. März 2024 ist im Maison du Parc die Wanderausstellung « Bemerkenswerte Bäume » des Departements Eure-et-Loir zu sehen, die auf die sensible Saite der Erinnerung, der Emotionen und der Pflanzenwelt setzt. Jedes Gebiet hat seine Riesen, seine Verehrten, seine Patriarchen, seine Historischen, seine Künstlerischen, seine Reisenden oder auch seine Ungewöhnlichen. Diese werden bei diesem Halt in Courboyer zu sehen sein.

Kastanienbäume, Linden, Eichen, Platanen, Mammutbäume, Erlen… Die Fotografen, die hier ausstellen, haben Momente festgehalten, die wie in der Zeit stehen geblieben sind. Man sieht Zeugen der Geschichte, die demütig ihre Hunderte von Jahren zur Schau stellen, man trifft auf Patriarchen, die mit dem Boden verwurzelt sind und Respekt einfordern. Und manche werden zu Künstlern, die sich dem Spiel der Skulptur oder der Beleuchtung hingeben.

Rinde, Laub, Lichtstrahlen, Fauna und Flora… das Objektiv hält diese intimen Momente im Laufe der vier Jahreszeiten fest.

