Dominique Mansion, au pays des trognes Courboyer Perche en Nocé, 1 septembre 2023, Perche en Nocé.

Perche en Nocé,Orne

Dessins, peintures, photographies..

Retour sur l’œuvre artistique de Dominique Mansion sur la trogne, arbre mystérieux, graphique, utile et largement présent dans le paysage percheron.

RENSEIGNEMENTS AU 02 33 25 70 10.

Vendredi 2023-09-01 10:30:00 fin : 2023-10-31 12:30:00. .

Courboyer Maison du Parc

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



Drawings, paintings, photographs…

A look back at Dominique Mansion’s artistic work on the trogne, a mysterious, graphic and useful tree that is widely present in the Percheron landscape.

INFORMATION: 02 33 25 70 10

Dibujos, pinturas, fotografías…

Una mirada retrospectiva a la obra artística de Dominique Mansion sobre la trogne, árbol misterioso, gráfico y útil, muy presente en el paisaje de Perche.

PARA MÁS INFORMACIÓN, LLAME AL 02 33 25 70 10

Zeichnungen, Gemälde, Fotografien.

Ein Rückblick auf Dominique Mansions künstlerisches Werk über die Trogne, einen geheimnisvollen, grafischen und nützlichen Baum, der in der Landschaft des Percheron weit verbreitet ist.

INFORMATIONEN UNTER 02 33 25 70 10

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme