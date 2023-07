Rendez-vous nature (causerie et promenade) : « C’est du vol ! Le déplacement aérien chez les espèces animales et végétales Courboyer Perche en Nocé, 3 août 2023, Perche en Nocé.

Perche en Nocé,Orne

Le déplacement aérien n’est pas l’apanage des oiseaux. Bien d’autres espèces animales, et parfois végétales, ont développé cette capacité pour assurer la réalisation de leur cycle de vie.

Une causerie en salle permettra d’effectuer un tour d’horizon des différentes techniques de « vol » mises au point par des êtres vivants morphologiquement parfois bien différents. Nous sortirons ensuite à la recherche d’espèces de notre environnement qui ont adopté ce mode de déplacement.

Gratuit – Tout public

Sur réservation, jusqu’au 2 août 17h30

Bonnes chaussures, jumelles si possible.

2023-08-03 15:30:00 fin : 2023-08-03 17:30:00. .

Courboyer Domaine de Courboyer

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



Aerial movement is not exclusive to birds. Many other animal species, and sometimes plants, have developed this ability to ensure the completion of their life cycle.

A talk in the room will give us an overview of the different « flight » techniques developed by living beings that are sometimes morphologically very different. We will then go out in search of species in our environment that have adopted this mode of travel.

For the general public

Free

On registration at 02 33 25 70 10

Bring good shoes and binoculars if possible

Viajar en avión no es patrimonio exclusivo de las aves. Muchas otras especies animales, y a veces vegetales, han desarrollado esta capacidad para llevar a cabo su ciclo vital.

Una charla en la sala ofrecerá una visión general de las distintas técnicas de « vuelo » desarrolladas por seres vivos con morfologías muy diferentes. A continuación saldremos en busca de especies de nuestro entorno que hayan adoptado este modo de desplazamiento.

Gratuito – Abierto a todos

Previa cita, hasta el 2 de agosto, a las 17.30 h

A ser posible, buen calzado y prismáticos

Die Fortbewegung in der Luft ist nicht nur den Vögeln vorbehalten. Viele andere Tier- und manchmal auch Pflanzenarten haben diese Fähigkeit entwickelt, um ihren Lebenszyklus zu vollenden.

Ein Vortrag im Saal gibt einen Überblick über die verschiedenen Flugtechniken, die von morphologisch sehr unterschiedlichen Lebewesen entwickelt wurden. Anschließend begeben wir uns auf die Suche nach Arten aus unserer Umgebung, die sich diese Art der Fortbewegung angeeignet haben.

Kostenlos – Für alle Altersgruppen

Mit Reservierung, bis zum 2. August 17:30 Uhr

Gute Schuhe, Fernglas wenn möglich

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme