Aquarelles des manoirs du Perche Courboyer, 11 juin 2023, Perche en Nocé.

Perche en Nocé,Orne

Médecin de campagne dans le Perche pendant 10 ans, Georges Keters poursuit, en parallèle de sa profession, sa passion pour le dessin et la peinture. Dans les années 1990, il réalise un cahier d’aquarelles et de dessins des manoirs du Perche. Disparu en 2020, sa fille Christine Keters expose aujourd’hui une rétrospective de son talent à la Maison du Parc..

Vendredi 2023-06-11 à 10:30:00 ; fin : 2023-09-30 18:00:00. .

Courboyer Maison du Parc

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



A country doctor in the Perche region for 10 years, Georges Keters pursued his passion for drawing and painting alongside his profession. In the 1990s, he produced a book of watercolors and drawings of Perche manor houses. His daughter Christine Keters, who passed away in 2020, is now exhibiting a retrospective of his talent at the Maison du Parc.

Médico rural en la región de Perche durante 10 años, Georges Keters compaginó su profesión con su pasión por el dibujo y la pintura. En los años 90 publicó un libro de acuarelas y dibujos de casas señoriales de Perche. Su hija Christine Keters, fallecida en 2020, expone ahora una retrospectiva de su talento en la Maison du Parc.

Georges Keters war zehn Jahre lang Landarzt im Perche und verfolgte neben seinem Beruf seine Leidenschaft für das Zeichnen und Malen. In den 1990er Jahren erstellte er ein Heft mit Aquarellen und Zeichnungen von Herrenhäusern im Perche. Seine Tochter Christine Keters, die 2020 verstarb, stellt heute im Maison du Parc eine Retrospektive seines Talents aus.

