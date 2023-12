Ateliers à la Maison du Parc du Perche Courboyer Perche en Nocé, 1 juillet 2023, Perche en Nocé.

Perche en Nocé Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2023-07-01 10:30:00

fin : 2023-08-31 18:30:00

Le Parc naturel régional du Perche conduit de nombreuses actions de sensibilisation et d’éducation au patrimoine et au développement durable.

Au cours de l’année, d’autres ateliers : cuisine sauvage, vannerie, construction refuges à insectes,….

Le Parc naturel régional du Perche conduit de nombreuses actions de sensibilisation et d’éducation au patrimoine et au développement durable.

Au cours de l’année, d’autres ateliers : cuisine sauvage, vannerie, construction refuges à insectes,…

Le Parc naturel régional du Perche conduit de nombreuses actions de sensibilisation et d’éducation au patrimoine et au développement durable.

Au cours de l’année, d’autres ateliers : cuisine sauvage, vannerie, construction refuges à insectes, herboristerie, musique verte, botanique …

N’hésitez pas à consulter la rubrique Agenda de notre site internet pour connaître nos ateliers : www.parc-naturel-perche.fr.

.

Courboyer Nocé

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-09-28 par Orne Tourisme