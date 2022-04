Spectacle de magie en close-up à réserver en France et professeur de magie en Île-de-France, tous les jours de l’année en 2021. Niagara Courbevoie Catégories d’évènement: Courbevoie

Hauts-de-Seine

Spectacle de magie en close-up à réserver en France et professeur de magie en Île-de-France, tous les jours de l’année en 2021. Niagara, 12 juillet 2021 11:00, Courbevoie. 12 juillet 2021 – 16 juin 2022 Sur place Tarifs variables en fonction de vos demandes multiples. Vous renseignez sur mon site officiel et prendre contact par e-mail, ou Tél mobile. Prix, entre 350, 500, 1000, cours à partir de 70 Euros à l’unité, ou avec un forfait de quatre prestations. http://magie-illusion.net, 00662759705, yannickmagic@gmail.com Spectacle de magie en close-up en France et cours pour enfants et adultes en Île-de-France tous les jours de l’année en 2021. A tous ceux qui apprécient mon art de prestidigitateur en magie close-up et salon, vous pourrez voir des spectacles rapprochés, en me réservant pour animer vos soirées en France,tous les jours de l’année. Ayant cette passion depuis mon enfance à l’âge de huit ans, j’ai continué pour en faire mon métier au quotidien pour animer des soirées. Grands hôtels, magasins, podiums, mairies, écoles, centres de loisirs, télés, journaux, affiches diffusées dans les grandes villes de France, soirées privées etc… Vous pourrez me réserver en Île-de-France chez-vous à votre domicile, pour prendre des cours de magie à l’unité, ou avec un forfait de plusieurs prestations à la demande. Enfants à partir de 7 ans et adultes, tous les jours de la semaine. Renseignez vous sur mon site officiel et laissez toutes vos coordonnées pour être contacté rapidement: ( http://magie-illusion.net ). Magicalement votre… Yannick Magic. Niagara 20 rue de l’hôtel de ville 92400 Courbevoie 92400 Courbevoie Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine lundi 12 juillet 2021 – 11h00 à 22h00

mardi 13 juillet 2021 – 11h00 à 22h00

mercredi 14 juillet 2021 – 11h00 à 22h00

jeudi 15 juillet 2021 – 11h00 à 22h00

vendredi 16 juillet 2021 – 11h00 à 22h00

samedi 17 juillet 2021 – 11h00 à 22h00

dimanche 18 juillet 2021 – 11h30 à 22h00

mardi 20 juillet 2021 – 11h00 à 22h00

mercredi 21 juillet 2021 – 11h00 à 22h00

jeudi 22 juillet 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 29 juillet 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 5 août 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 12 août 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 19 août 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 26 août 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 2 septembre 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 9 septembre 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 16 septembre 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 23 septembre 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 30 septembre 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 7 octobre 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 14 octobre 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 21 octobre 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 28 octobre 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 4 novembre 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 11 novembre 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 18 novembre 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 25 novembre 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 2 décembre 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 9 décembre 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 16 décembre 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 23 décembre 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 30 décembre 2021 – 11h00 à 11h30

jeudi 6 janvier – 11h00 à 11h30

jeudi 13 janvier – 11h00 à 11h30

jeudi 20 janvier – 11h00 à 11h30

jeudi 27 janvier – 11h00 à 11h30

jeudi 3 février – 11h00 à 11h30

jeudi 10 février – 11h00 à 11h30

jeudi 17 février – 11h00 à 11h30

jeudi 24 février – 11h00 à 11h30

jeudi 3 mars – 11h00 à 11h30

jeudi 10 mars – 11h00 à 11h30

jeudi 17 mars – 11h00 à 11h30

jeudi 24 mars – 11h00 à 11h30

jeudi 31 mars – 11h00 à 11h30

jeudi 7 avril – 11h00 à 11h30

jeudi 14 avril – 11h00 à 11h30

jeudi 21 avril – 11h00 à 11h30

jeudi 28 avril – 11h00 à 11h30

jeudi 5 mai – 11h00 à 11h30

jeudi 12 mai – 11h00 à 11h30

jeudi 19 mai – 11h00 à 11h30

jeudi 26 mai – 11h00 à 11h30

jeudi 2 juin – 11h00 à 11h30

jeudi 9 juin – 11h00 à 11h30

jeudi 16 juin – 11h00 à 11h30

Détails Heure : 11:00 - 11:30 Catégories d’évènement: Courbevoie, Hauts-de-Seine Autres Lieu Niagara Adresse 20 rue de l'hôtel de ville 92400 Courbevoie Ville Courbevoie lieuville Niagara Courbevoie Departement Hauts-de-Seine

Niagara Courbevoie Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courbevoie/

Spectacle de magie en close-up à réserver en France et professeur de magie en Île-de-France, tous les jours de l’année en 2021. Niagara 2021-07-12 was last modified: by Spectacle de magie en close-up à réserver en France et professeur de magie en Île-de-France, tous les jours de l’année en 2021. Niagara Niagara 12 juillet 2021 11:00 Courbevoie Niagara Courbevoie

Courbevoie Hauts-de-Seine