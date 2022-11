Spectacle de magie close-up en France et cours pour tous en Île-de-France à réserver tous les jours en 2022 et 2023. Niagara, 20 novembre 2023 10:30, Courbevoie.

20 novembre – 20 décembre 2023 Sur place Tarifs différents pour les spectacles en fonction de vos moyens financiers, mais raisonnables. Cours en Île-de-France, avec un forfait de quatre prestations, ou à l’unité. Cours collectifs:Ecoles, centres aérés, mairies, anniversaires etc… yannickmagic@gmail.com, 0662759705

Réservez tous les jours de l’année en 2022 et 2023 un professionnel en prestidigitation en France pour animer vos soirées, ou prendre des cours chez vous en Île-de-France. Yannick Magic.

Après des décennies de professionnalisme au plus haut niveau en France, en tant que magicien professionnel en close-up et salon, ainsi que professeur de magie pour enfants à partir de 8 ans et adultes. Voici quelques références à mon sujet: Animations de spectacles de magie dans les plus grands établissements en France, journaux, affiches en 4/3, magazines, radios, TV etc… Je vous propose de vous donner des cours de magie à Paris et en Île-de-France chez vous. Vous pourriez me réserver tous les jours de l’année et même les week-end, en me joignant par Tél mobile. Je donne aussi des cours de magie collectifs avec plusieurs personnes à des tarifs différents, mais modérés en fonction du nombre de personnes. Dans les écoles, centres aérés, mairies, anniversaires, goûters, mariages, en fonction de vos différentes demandes et créativités etc.. Vous aurez la garantie de 100% de réussite avec votre professeur de magie en close-up. Vous apprendrez des tours faciles à faire immédiatement, sans entraînement fastidieux, des tours de magie dits « automatiques » d’une grande qualité visuelle vis-à-vis de vos futurs spectateurs à illusionner. Des effets dévastateurs qui en surprendront plus d’un, vous faisant passer pour un véritable prestidigitateur avant l’heure. Mais si vous désirez apprendre les vraies manipulations et les grands secrets que je fais depuis de très nombreuses années, alors prenez contact avec moi sur le lien de mon site officiel ( http://magie-illusion.kikouli.fr ). Tél mobile: ( 06.62.75.97.05 ). Vous pourrez me réserver tous les jours de l’année en 2022 et 2023 en tant que grand professionnel en prestidigitation. Bien artistiquement Yannick Magic.

Niagara 20 rue de l’hôtel de ville 92400 Courbevoie 92400 Courbevoie Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine

