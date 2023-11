Ensemble Orchestral des Hauts-de-Seine – Espace Carpeaux, Courbevoie ESPACE CARPEAUX CAMILLE SAINT SAENS Catégories d’Évènement: Courbevoie

Hauts-de-Seine Ensemble Orchestral des Hauts-de-Seine – Espace Carpeaux, Courbevoie ESPACE CARPEAUX CAMILLE SAINT SAENS, 29 février 2024, COURBEVOIE. Ensemble Orchestral des Hauts-de-Seine – Espace Carpeaux, Courbevoie ESPACE CARPEAUX CAMILLE SAINT SAENS. Un spectacle à la date du 2024-02-29 à 20:45 (2024-02-29 au ). Tarif : 29.7 à 29.7 euros. SPL Centre Evenementiel Culturel L-R-22-10755/12292/9940) présente ce spectacle. ENSEMBLE ORCHESTRAL DES HAUTS-DE-SEINERequiem + Pièces contemporaines par l’ensemble Sequana voceAvec Laurent BrackMozart a assisté à la création du Requiem de Michael HAYDN… L’empreinte laissée par ce compositeur injustement peu connu sur le génial Mozart n’est pas anecdotique.En première partie, l’Ensemble Vocal Sequana Voce interprètera des pièces de compositeurs de nos jours, toujours dans un souci de faire découvrir de nouvelles pages et de nouveaux univers.Informations pratiques :Tout publicSans entracteRéservation PMR : 01 46 67 70 00 ou relation.client@cec92.com Ensemble Orchestral des Hauts-de-Seine, Sequana Voce Ensemble Orchestral des Hauts-de-Seine, Sequana Voce Votre billet est ici ESPACE CARPEAUX CAMILLE SAINT SAENS COURBEVOIE 15 boulevard A. Briand Hauts-de-Seine 29.7

29.7 EUR
Détails
Lieu ESPACE CARPEAUX CAMILLE SAINT SAENS
Adresse 15 boulevard A. Briand
Ville COURBEVOIE
Departement Hauts-de-Seine

