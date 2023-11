The King’s Singers – Espace Carpeaux, Courbevoie ESPACE CARPEAUX CAMILLE SAINT SAENS, 30 janvier 2024, COURBEVOIE.

The King’s Singers – Espace Carpeaux, Courbevoie ESPACE CARPEAUX CAMILLE SAINT SAENS. Un spectacle à la date du 2024-01-30 à 20:45 (2024-01-30 au ). Tarif : 31.9 à 31.9 euros.

SPL Centre Evenementiel Culturel L-R-22-10755/12292/9940) présente ce spectacle. THE KING’S SINGERSLes King’s Singers, interprètes a cappella remarquables, sont connus pour leur technique exceptionnelle, leur polyvalence et leur interprétation musicale.Depuis plus de cinquante ans, les King’s Singers représentent la référence en matière de chant a cappella sur les plus grandes scènes du monde. Ils sont réputés pour leur connexion et leur engagement avec leur public, leur technique inégalée, leur polyvalence et leur habileté dans l’interprétation, ainsi que pour leur musicalité consommée, s’appuyant à la fois sur le riche héritage du groupe et sur son esprit pionnier pour créer une extraordinaire richesse d’œuvres originales et de collaborations uniques.Avec : Patrick Dunachie, contre-ténorEdward Button, contre-ténorJulian Gregory, ténorChristopher Bruerton, barytonNick Ashby, barytonJonathan Howard, basseInformations pratiques :Tout public, à partir de 10 ansDurée : 1h30, sans entracteRéservation PMR : 01 46 67 70 00 ou relation.client@cec92.com The King’s Singers The King’s Singers

Votre billet est ici

ESPACE CARPEAUX CAMILLE SAINT SAENS COURBEVOIE 15 boulevard A. Briand Hauts-de-Seine

31.9

EUR31.9.

Votre billet est ici