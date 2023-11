Monte-Cristo – Espace Carpeaux, Courbevoie ESPACE CARPEAUX CAMILLE SAINT SAENS, 21 novembre 2023, COURBEVOIE.

SPL Centre Evenementiel Culturel L-R-22-10755/12292/9940) présente ce spectacle. MONTE-CRISTOComment condenser ce long roman feuilleton de 1600 pages ? En s’emparant du ton, de l’intrigue, du rythme et en l’inscrivant dans la parole du conteur.Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux et Mathias Castagné interprètent avec une puissance et un souffle extraordinaires les aventures d’Edmond Dantès. Edmond Dantès, jeune marin de dix-neuf ans, débarque à Marseille pour s’y fiancer le lendemain avec la belle Catalane Mercédès. Trahi par des « amis » jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et enfermé dans une geôle du château d’If, au large de Marseille. Après quatorze années d’emprisonnement, il réussit à s’évader et entreprend alors de se venger méthodiquement de ceux qui l’ont accusé à tort… Un récit (musical) librement adapté du roman d’Alexandre Dumas. Avec 3 interprètes (Voix, Piano, Accordéon, Cello, Guitares, Percussions, Loops)Informations pratiques :Tout public, à partir de 12 ansDurée : 1h40, sans entracteRéservation PMR : 01 46 67 70 00 ou relation.client@cec92.com Monte-Cristo, le Spectacle Musical Monte-Cristo, le Spectacle Musical

ESPACE CARPEAUX CAMILLE SAINT SAENS COURBEVOIE 15 boulevard A. Briand Hauts-de-Seine

29.7

