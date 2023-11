Hiromi’s Sonicwonder – Espace Carpeaux, Courbevoie ESPACE CARPEAUX CAMILLE SAINT SAENS, 14 novembre 2023, COURBEVOIE.

Hiromi's SonicwonderLe jeu de piano de la japonaise Hiromi Uehara est d'une assurance insolente. Enfant prodige, la jeune virtuose adoubée par Ahmad Jamal demeure un phénomène.Piano jazz. Hiromi est une virtuose japonaise du piano. A l'été 2021, elle a joué pour l'ouverture des JO de Tokyo. Elle se produit avec son nouveau groupe : un power quartet aux confins du jazz et de l'improvisation.Depuis la sortie de son premier album « Another Mind » en 2003, elle a électrisé le public avec son énergie créative qui dépasse les frontières du jazz, du classique et de la pop. Ses improvisations et compositions, complexes et sophistiquées, font découvrir à son public sa virtuosité éclectique.Informations pratiques :Tout public, à partir de 10 ansDurée : 1h20 sans entracte

ESPACE CARPEAUX CAMILLE SAINT SAENS COURBEVOIE 15 boulevard A. Briand Hauts-de-Seine

