El Comite Espace Carpeaux, 26 mars 2024, COURBEVOIE.

El Comite Espace Carpeaux. Un spectacle à la date du 2024-03-26 à 20:45 (2024-03-26 au ). Tarif : 29.7 à 29.7 euros.

En cette rentrée, El Comité nous réserve un accueil sous le signe du latin jazz ! Ce collectif réunit 6 des musiciens cubains les plus brillants de leur génération. Ensemble, ces maîtres s’inspirent tant de la tradition caribéenne que du jazz moderne pour nous délecter d’une musique au groove incandescent. On en veut pour preuve leur premier album sorti en 2019 : « Y Qué !? So What ?! ». Un véritable all-star ! Rolando Luna – Piano Gaston Joya – Contrebasse / Basse Rodney Barreto – Batterie Yaroldy Abreu – Percussions / congas Irving Acao – Saxophone Carlos Sarduy – Trompette El Comite, Luna Rolando, Yaroldy Abreu Robles, Gaston Joya, Irving Acao El Comite, Luna Rolando, Yaroldy Abreu Robles, Gaston Joya, Irving Acao

Votre billet est ici

Espace Carpeaux COURBEVOIE 15 Boulevard Aristide Briand Hauts-de-Seine

29.7

EUR29.7.

Votre billet est ici