Casse-Noisette – Blanca Li Espace Carpeaux, 14 décembre 2023, COURBEVOIE.

Casse-Noisette – Blanca Li Espace Carpeaux. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 20:45 (2023-12-14 au ). Tarif : 36.3 à 36.3 euros.

Blanca Li offre une version hip-hop et moderne de Casse-Noisette, conte merveilleux dont la musique est inoubliable. Blanca Li est chorégraphe et artiste touche-à-tout, directrice des Teatros del Canal à Madrid. Elle offre ici une nouvelle création inspirée d’un des plus beaux ballets du répertoire classique.Blanca Li a toujours rêvé de réinventer l’histoire intemporelle et populaire de Casse-Noisette avec ses propres armes : le hip hop, les métissages et une équipe de choc. Avec l’énergie du mouvement et de la danse, elle dompte le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski dans une réorchestration étonnante et urbaine, et le fait vibrer sur les pas de huit danseurs virtuoses. D’après la musique originale de TCHAÏKOVSKIChorégraphie et mise en scène BLANCA LIDirection musicale et arrangements TAO GUTIERREZ Blanca Li

Votre billet est ici

Espace Carpeaux COURBEVOIE 15 Boulevard Aristide Briand Hauts-de-Seine

36.3

EUR36.3.

Votre billet est ici