Dans de nombreuses œuvres de Gustave Courbet figurent des chiens, de ferme, de compagnie, mais aussi de chasse… Si la place que tient la chasse dans les peintures de l'artiste a souvent été étudiée, la représentation de chiens a été peu abordée. L'exposition met en exergue les différents chiens qui parcourent les tableaux de Courbet, leur rôle dans la chasse et leur place dans le tableau, mais aussi l'évolution de leur race jusqu'à aujourd'hui. Vingt œuvres ont été minutieusement choisies et reproduites dans des formats permettant de mettre en avant le chien dans le tableau, tout en montrant l'œuvre dans son format original.

