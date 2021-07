Courbet/Picasso. Révolutions ! Théâtre d’impro Ornans, 27 août 2021, Ornans.

Musée Courbet 1, place Robert Fernier

Ornans Doubs

EUR 4 Il se pourrait que vos yeux en soient bouche bée et que vous en ayez l'eau à l'oreille.

La compagnie Catégorie Libre vous propose de pénétrer dans une dimension qui dépasse votre imagination, une dimension faite de formes et de couleurs, de son et de bonheurs ; une dimension où se confondent illusion et réalité mais où les portes entrebâillées du temps resteront ouvertes, exceptionnellement jusqu’au crépuscule. Venez goûter un regard croisé entre cubisme et réalisme.

Billet d’entrée donnant droit à l’animation gratuite dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire. Le musée Courbet sera ouvert exceptionnellement jusqu’à 21h.

reservationpaysdecourbet@doubs.fr +33 3 81 86 22 88 http://www.musee-courbet.fr/

