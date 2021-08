COURBET/PICASSO, RÉVOLUTIONS ! Musée Courbet, 17 septembre 2021, Ornans.

COURBET/PICASSO, RÉVOLUTIONS !

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Courbet

« Courbet a tourné une page et lancé la peinture vers cette nouvelle direction qu’elle suivit pendant des années. » Pablo Picasso attribue à Gustave Courbet la paternité de l’art moderne et du mouvement qui aurait radicalement bouleversé les codes de la représentation, de l’impressionnisme jusqu’au cubisme et ses suites. Le peintre catalan découvre tôt la peinture du maître d’Ornans, dès son arrivée à Paris en 1900, lors de l’Exposition universelle. Courbet s’immisce par la suite chez Picasso doublement à la fin des années 40, par la réinterprétation des Demoiselles des bords de la Seine, ainsi que par l’achat pour sa collection personnelle de l’étonnante Tête de chamois, bête à cornes rappelant le bestiaire picassien. Les deux peintres se rejoignent, dans leur rapport au passé comme source de la modernité, dans leur sensibilité à leur temps et leur engagement politique, ou encore dans leur réflexion commune autour du nu féminin. Cette rencontre inédite vise à mettre en lumière le compagnonnage entre ces maîtres universels de la peinture, indépendants d’esprit et libres. Réalisée en partenariat avec le musée d’Orsay et de l’Orangerie, l’exposition bénéficie du soutien exceptionnel du musée national Picasso à Paris et du musée Picasso de Barcelone. Commissariat scientifique : Thierry Savatier, historien de l’art.

Gratuit

Musée Courbet 1 place Robert Fernier 25290 Ornans Ornans Ornans Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00