Courbestival 2022
Ferme Courbet 28 grande rue Flagey

2022-07-23 11:00:00 – 2022-07-24 19:00:00

Flagey Doubs Flagey Depuis 2017, la Ferme Courbet profite du dernier week-end du mois de juillet pour promouvoir un festival transdisciplinaire mêlant artistes plasticiens invités, ateliers d’arts plastiques pour les familles, jeux extérieurs, séances de dédicaces, concerts et spectacles clôturant ces deux journées. Cette année, Simon Goldin nous fera l’honneur de son nouvel album le samedi 23 juillet à 17h tandis que le dimanche 24 juillet se clôturera par le spectacle Ella&Stick proposé par Larissa Scholomova. nVenez en famille profiter de ce weekend d’activités en tout genre. Possibilité de vous accueillir pour le pique-nique. nProgramme complet du festival à retrouver sur www.musee-courbet.fr fermecourbet@doubs.fr +33 3 81 53 03 60 http://www.musee-courbet.fr/?agenda=courbestival Depuis 2017, la Ferme Courbet profite du dernier week-end du mois de juillet pour promouvoir un festival transdisciplinaire mêlant artistes plasticiens invités, ateliers d’arts plastiques pour les familles, jeux extérieurs, séances de dédicaces, concerts et spectacles clôturant ces deux journées. Cette année, Simon Goldin nous fera l’honneur de son nouvel album le samedi 23 juillet à 17h tandis que le dimanche 24 juillet se clôturera par le spectacle Ella&Stick proposé par Larissa Scholomova. nVenez en famille profiter de ce weekend d’activités en tout genre. Possibilité de vous accueillir pour le pique-nique. nProgramme complet du festival à retrouver sur www.musee-courbet.fr Ferme Courbet 28 grande rue Flagey

