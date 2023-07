Balade guidée à travers Courbefy Courbefy Bussière-Galant, 2 août 2023, Bussière-Galant.

Bussière-Galant,Haute-Vienne

Envie d’une balade à la découverte de petits coins secrets ? Quoi de mieux qu’une promenade en compagnie d’une guide conférencière pour ravir vos oreilles d’anecdotes et de légendes ! Isabelle vous emmènera sur les sentiers de Courbefy et de ses bonnes fontaines. Réservation obligatoire..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 12:00:00. EUR.

Courbefy

Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Fancy a stroll to discover some secret spots? What better way to delight your ears with anecdotes and legends than a stroll in the company of a tour guide! Isabelle will take you along the paths of Courbefy and its good fountains. Booking essential.

¿Le apetece pasear y descubrir rincones secretos? ¿Qué mejor que un paseo en compañía de un guía que le deleitará con anécdotas y leyendas? Isabelle le hará descubrir Courbefy y sus hermosas fuentes. Imprescindible reservar.

Haben Sie Lust auf einen Spaziergang, um kleine, geheime Ecken zu entdecken? Was gibt es Besseres als einen Spaziergang mit einer Fremdenführerin, um Ihre Ohren mit Anekdoten und Legenden zu erfreuen! Isabelle wird Sie auf die Pfade von Courbefy und seinen guten Brunnen führen. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus