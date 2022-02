COURANTS D’ART Thorigné-sur-Dué Thorigné-sur-Dué Catégories d’évènement: Sarthe

Thorigné-sur-Dué

COURANTS D’ART Thorigné-sur-Dué, 26 février 2022, Thorigné-sur-Dué. COURANTS D’ART Thorigné-sur-Dué

2022-02-26 09:30:00 – 2022-02-26 17:30:00

Thorigné-sur-Dué Sarthe Thorigné-sur-Dué EUR 22 journée Courants d’art : vannerie sauvage, prise de vues photos, tricots spéciaux +33 2 43 89 03 11 journée Courants d’art : vannerie sauvage, prise de vues photos, tricots spéciaux Thorigné-sur-Dué

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Sarthe, Thorigné-sur-Dué Autres Lieu Thorigné-sur-Dué Adresse Ville Thorigné-sur-Dué lieuville Thorigné-sur-Dué Departement Sarthe

Thorigné-sur-Dué Thorigné-sur-Dué Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thorigne-sur-due/

COURANTS D’ART Thorigné-sur-Dué 2022-02-26 was last modified: by COURANTS D’ART Thorigné-sur-Dué Thorigné-sur-Dué 26 février 2022 sarthe Thorigné-sur-Dué

Thorigné-sur-Dué Sarthe