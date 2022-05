Courant d’art – Envol plage du Port-Hue Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer

Courant d’art – Envol plage du Port-Hue Saint-Briac-sur-Mer, 23 juin 2022, Saint-Briac-sur-Mer. Courant d’art – Envol plage du Port-Hue Rue du Port Hue Plage du Port Hue Saint-Briac-sur-Mer

2022-06-23 – 2022-06-23 Rue du Port Hue Plage du Port Hue

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Des élèves de l’école des Cap Horniers ont travaillé avec Charles Bily, moniteur cerf-volant, pour réaliser leurs créations. Elles seront exposées aux Halles du 10 au 12 juin avec celles des artistes participants et prendront leur envol dans le ciel briacin en fin d’année scolaire accompagnées par les réalisations de l’association Lézards volants. Thème 2022 : l’herbier, le végétal. Jeudi 23 juin 2022 – Plage du Port Hue lezards.volants@gmail.com +33 6 14 34 20 66 Des élèves de l’école des Cap Horniers ont travaillé avec Charles Bily, moniteur cerf-volant, pour réaliser leurs créations. Elles seront exposées aux Halles du 10 au 12 juin avec celles des artistes participants et prendront leur envol dans le ciel briacin en fin d’année scolaire accompagnées par les réalisations de l’association Lézards volants. Thème 2022 : l’herbier, le végétal. Jeudi 23 juin 2022 – Plage du Port Hue Rue du Port Hue Plage du Port Hue Saint-Briac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Autres Lieu Saint-Briac-sur-Mer Adresse Rue du Port Hue Plage du Port Hue Ville Saint-Briac-sur-Mer lieuville Rue du Port Hue Plage du Port Hue Saint-Briac-sur-Mer Departement Ille-et-Vilaine

Courant d’art – Envol plage du Port-Hue Saint-Briac-sur-Mer 2022-06-23 was last modified: by Courant d’art – Envol plage du Port-Hue Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer 23 juin 2022 ille-et-vilaine Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine