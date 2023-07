FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Concert : « Danser Encore » Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École, 29 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Concert

Le samedi 29 Juillet à 21h, Cour Saragosse (Abbaye) à Saint-Maixent-l’Ecole.

Concert HK, « Danser Encore »

Chanteur, écrivain, poète, Kaddour Hadadi, dit HK, est un créateur d’univers de résistance entraînante et fraternelle. Avec ses compagnons saltimbanks, il fait résonner une musique inclassable, au croisement des genres musicaux, des époques et des cultures. Leur dernière tournée, Danser Encore, reflète la richesse de ce mélange en chantant une ode à la joie de vivre et aux liens humains.

+ d’infos : contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org.

Cour Saragosse rue de l’abbaye

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Concert

Saturday, July 29, 9pm, Cour Saragosse (Abbaye), Saint-Maixent-l’Ecole.

HK Concert, « Danser Encore

Singer, writer, poet, Kaddour Hadadi, known as HK, is a creator of universes of lively, fraternal resistance. With his fellow saltimbanks, he creates an unclassifiable music, at the crossroads of musical genres, eras and cultures. Their latest tour, Danser Encore, reflects the richness of this blend, singing an ode to joie de vivre and human bonds.

+ More info: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Concierto

Sábado 29 de julio a las 21:00 h, Cour Saragosse (Abadía) en Saint-Maixent-l’Ecole.

Concierto de HK, « Danser Encore

Cantante, escritor, poeta, Kaddour Hadadi, conocido como HK, es creador de un universo de resistencia viva y fraternal. Junto con sus compañeros saltimbanquis, crea una música inclasificable, en la encrucijada de géneros musicales, épocas y culturas. Su última gira, Danser Encore, refleja la riqueza de esta mezcla, cantando una oda a la alegría de vivir y a los vínculos humanos.

+ Más información: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DER DECROISSANCE – Konzert

Am Samstag, den 29. Juli um 21 Uhr, Cour Saragosse (Abtei) in Saint-Maixent-l’Ecole.

Konzert HK, « Danser Encore » (Wieder tanzen)

Der Sänger, Schriftsteller und Dichter Kaddour Hadadi, genannt HK, ist ein Schöpfer von Universen des mitreißenden und brüderlichen Widerstands. Mit seinen Gefährten Saltimbanks bringt er eine unklassifizierbare Musik zum Klingen, in der sich musikalische Genres, Epochen und Kulturen kreuzen. Ihre letzte Tournee, Danser Encore, spiegelt den Reichtum dieser Mischung wider, indem sie eine Ode an die Lebensfreude und die menschlichen Bindungen singt.

+ Weitere Informationen: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

