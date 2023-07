FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – SLOWFEST ORCHESTRA, “Fanfare Techno Décroissante” Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École, 28 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Le vendredi 28 Juillet à 22h30, Cour Saragosse (Abbaye) à Saint-Maixent-l’Ecole.

Concert SLOWFEST ORCHESTRA, “Fanfare Techno Décroissante”

Orchestre résident de Slowfest, entre Meute et Fulu Miziki, le Slowfest Orchestra est un collectif de musiciennes et musiciens qui propose une musique de danse et de transe acoustique inspirée des codes des musiques électroniques et de la démarche décroissante et low-tech de la scène congolaise de Kinshasa. Textes engagés, rythmes endiablés, costumes de toute beauté – vous repartirez comblés !

+ d’infos : contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org.

Cour Saragosse Rue de l’abbaye

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Friday, July 28 at 10:30pm, Cour Saragosse (Abbaye), Saint-Maixent-l’Ecole.

Concert SLOWFEST ORCHESTRA, ?Fanfare Techno Décroissante?

Slowfest’s resident orchestra, somewhere between Meute and Fulu Miziki, the Slowfest Orchestra is a collective of musicians whose acoustic dance and trance music is inspired by the codes of electronic music and the low-tech, deconstructive approach of the Congolese scene in Kinshasa. Engaging lyrics, frenzied rhythms, beautiful costumes… you’re sure to leave delighted!

+ More info: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

Viernes 28 de julio a las 22.30 h, Cour Saragosse (Abbaye), Saint-Maixent-l’Ecole.

Concierto de la ORQUESTA SLOWFEST, « Fanfare Techno Décroissante »

Orquesta residente del Slowfest, a medio camino entre Meute y Fulu Miziki, la Orquesta Slowfest es un colectivo de músicos que ofrece música de baile y trance acústico inspirada en los códigos de la música electrónica y el enfoque low-tech de la escena congoleña de Kinshasa. Con sus letras comprometidas, sus ritmos frenéticos y sus bellos trajes, ¡seguro que saldrá muy satisfecho!

+ Más información: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DES SCHRECKENS – SLOWFEST ORCHESTRA, « Fanfare Techno Décroissante » (Fanfare des schrumpfenden Technos)?

Freitag, 28. Juli, 22:30 Uhr, Cour Saragosse (Abtei) in Saint-Maixent-l’Ecole.

Konzert SLOWFEST ORCHESTRA, ?Fanfare Techno Décroissante?

Das Slowfest Orchestra ist ein Kollektiv von Musikerinnen und Musikern, die eine akustische Tanz- und Trancemusik anbieten, die von den Codes der elektronischen Musik und dem Degrowth- und Low-Tech-Ansatz der kongolesischen Szene in Kinshasa inspiriert ist. Engagierte Texte, wilde Rhythmen, wunderschöne Kostüme… Sie werden erfüllt nach Hause gehen!

+ Weitere Informationen: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Haut Val De Sèvre