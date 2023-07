Festival des Enfants du Monde 2023 – Apéro-Concert DJ No Breakfast Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École, 15 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Festival des Enfants du Monde 2023 – Apéro-Concert – DJ No Breakfast

Samedi 15 juillet à 18h30 – Village du Festival

DJ set Afro / Latino / Oriental d’hier et d’aujourd’hui

DJ No Breakfast est en quête perpétuelle de nouvelles inspirations musicales originales à travers le monde. Au fil des années, il voyage en Europe, en Amérique du Sud, en Asie et en Inde afin de découvrir de nouvelles cultures, vivre de nouvelles expériences… et bien sûr pour dénicher des trésors musicaux méconnus sur disques vinyles. Sa sélection musicale vous emmène aux quatre coins de la planète et s’étend des années 60/70/80 aux productions électroniques les plus récentes.

En partenariat avec le festival Nouvelle(s) Scène(s)

Accès libre

Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre à Saint-Maixent-l’École

En ligne : https://billetterie.festik.net/rife/.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . .

Cour Saragosse

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival des Enfants du Monde 2023 – Apéro-Concert – DJ No Breakfast

Saturday, July 15, 6:30 p.m. – Festival Village

Afro / Latino / Oriental DJ set, past and present

DJ No Breakfast is constantly on the lookout for new and original musical inspirations from around the world. Over the years, he’s traveled to Europe, South America, Asia and India to discover new cultures, live new experiences… and, of course, to unearth little-known musical treasures on vinyl records. Our music selection takes you to the four corners of the planet, from the 60s/70s/80s to the latest electronic productions.

In partnership with the festival Nouvelle(s) Scène(s)

Free admission

Tickets at: Haut Val de Sèvre Tourist Office, Saint-Maixent-l’École

Online: https://billetterie.festik.net/rife/

Festival des Enfants du Monde 2023 – Apéro-Concierto – DJ No Breakfast

Sábado 15 de julio a las 18.30 h – Festival Village

DJ set afro / latino / oriental, pasado y presente

DJ No Breakfast busca constantemente nuevas y originales inspiraciones musicales de todo el mundo. A lo largo de los años, ha viajado a Europa, Sudamérica, Asia e India para descubrir nuevas culturas, disfrutar de nuevas experiencias… y, por supuesto, para desenterrar tesoros musicales poco conocidos en discos de vinilo. Su selección musical le lleva a los cuatro puntos cardinales del planeta, desde los años 60/70/80 hasta las últimas producciones electrónicas.

En colaboración con el festival Nouvelle(s) Scène(s)

Entrada gratuita

Entradas en: Oficina de Turismo de Haut Val de Sèvre, Saint-Maixent-l’École

En línea: https://billetterie.festik.net/rife/

Festival des Enfants du Monde 2023 – Apéro-Konzert – DJ No Breakfast

Samstag, 15. Juli um 18.30 Uhr – Festival-Dorf

DJ-Set Afro / Latino / Oriental von gestern und heute

DJ No Breakfast ist ständig auf der Suche nach neuen, originellen musikalischen Inspirationen aus der ganzen Welt. Im Laufe der Jahre reist er durch Europa, Südamerika, Asien und Indien, um neue Kulturen zu entdecken, neue Erfahrungen zu machen … und natürlich, um unbekannte musikalische Schätze auf Vinylplatten zu heben. Seine Musikauswahl führt Sie in alle Ecken der Welt und reicht von den 60er/70er/80er Jahren bis hin zu den neuesten elektronischen Produktionen.

In Partnerschaft mit dem Festival Nouvelle(s) Scène(s)

Freier Zugang

Kartenvorverkauf: Office de tourisme Haut Val de Sèvre in Saint-Maixent-l’École

Online: https://billetterie.festik.net/rife/

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Haut Val De Sèvre