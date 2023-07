Festival des Enfants du Monde 2023 – Soirée spectacle du 14 juillet Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École Festival des Enfants du Monde 2023 – Soirée spectacle du 14 juillet Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École, 14 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École. Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres Festival des Enfants du Monde 2023 – Spectacle avec l’Inde, la Martinique, la Pologne et Les Aventuriers du Trad’

Vendredi 14 juillet à 21h – Cour Saragosse Accès libre

Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre à Saint-Maixent-l’École

En ligne : https://billetterie.festik.net/rife/.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Cour Saragosse

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival des Enfants du Monde 2023 – Show featuring India, Martinique, Poland and Les Aventuriers du Trad’

Friday, July 14, 9pm – Cour Saragosse Free admission

Ticket office: Haut Val de Sèvre Tourist Office, Saint-Maixent-l’École

Online: https://billetterie.festik.net/rife/ Festival des Enfants du Monde 2023 – Espectáculo con India, Martinica, Polonia y Les Aventuriers du Trad’

Viernes 14 de julio a las 21.00 h – Cour Saragosse Entrada gratuita

Entradas en: Oficina de Turismo de Haut Val de Sèvre, Saint-Maixent-l’École

En línea: https://billetterie.festik.net/rife/ Festival des Enfants du Monde 2023 – Spektakel mit Indien, Martinique, Polen und Les Aventuriers du Trad’

Freitag, 14. Juli um 21 Uhr – Hof Saragossa Freier Zugang

Kartenvorverkauf: Office de tourisme Haut Val de Sèvre in Saint-Maixent-l’École

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Haut Val De Sèvre

