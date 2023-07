Festival des Enfants du Monde 2023 – Bal populaire animé par Orchestre System Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École, 14 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Festival des Enfants du Monde 2023 – Bal populaire animé par Orchestre System

Vendredi 14 juillet à 23h30 – Cour Saragosse

Orchestre System existe depuis plus de vingt ans autour d’un répertoire alliant variété française et internationale, d’hier et d’aujourd’hui : pop, rock, dance, zouk, 70’s, 80’s, disco, rétro… La section musicale se compose de Nicolas à la guitare, Philippe au clavier et à l’accordéon, Guillaume à la batterie et Christophe à la basse. Hubert et Suzy assurent les chants, choeurs et animation. Côté cuivres, Dom est au trombone, Gégé au saxophone et Guillaume à la trompette. Enfin, Gwen est à la technique. Toute l’énergie, la bonne humeur et la musicalité de System sont au RDV pour vous faire danser lors du bal du 14 juillet.

Accès libre

Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre à Saint-Maixent-l’École

En ligne : https://billetterie.festik.net/rife/.

Cour Saragosse

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival des Enfants du Monde 2023 – Popular ball with Orchestre System

Friday, July 14, 11:30pm – Cour Saragosse

Orchestre System has been in existence for over twenty years, with a repertoire combining French and international variety, past and present: pop, rock, dance, zouk, 70?s, 80?s, disco, retro? The musical section consists of Nicolas on guitar, Philippe on keyboard and accordion, Guillaume on drums and Christophe on bass. Hubert and Suzy provide vocals, backing vocals and entertainment. On the brass side, Dom is on trombone, Gégé on saxophone and Guillaume on trumpet. Finally, Gwen is in charge of technical aspects. All the energy, good humor and musicality of System will be on hand to get you dancing at the July 14th ball.

Free admission

Tickets at: Haut Val de Sèvre Tourist Office, Saint-Maixent-l’École

Online: https://billetterie.festik.net/rife/

Festival des Enfants du Monde 2023 – Baile popular animado por la Orchestre System

Viernes 14 de julio a las 23.30 h – Cour Saragosse

La Orchestre System toca desde hace más de veinte años, con un repertorio que combina la variedad francesa e internacional, de ayer y de hoy: pop, rock, dance, zouk, años 70, 80, disco, retro? La sección musical está formada por Nicolas a la guitarra, Philippe al teclado y al acordeón, Guillaume a la batería y Christophe al bajo. Hubert y Suzy se encargan de la voz, los coros y la animación. En cuanto a los metales, Dom toca el trombón, Gégé el saxofón y Guillaume la trompeta. Por último, Gwen se encarga de la parte técnica. Toda la energía, el buen humor y la musicalidad de System estarán presentes para que bailes en el baile del 14 de julio.

Entrada gratuita

Entradas en: Oficina de Turismo de Haut Val de Sèvre, Saint-Maixent-l’École

En línea: https://billetterie.festik.net/rife/

Festival des Enfants du Monde 2023 – Volkstanz unter der Leitung von Orchestre System

Freitag, 14. Juli um 23:30 Uhr – Hof Saragossa

Orchestre System besteht seit mehr als 20 Jahren und bietet ein Repertoire, das französische und internationale Vielfalt von gestern und heute vereint: Pop, Rock, Dance, Zouk, 70er, 80er, Disco, Retro? Die Musikgruppe besteht aus Nicolas an der Gitarre, Philippe am Keyboard und am Akkordeon, Guillaume am Schlagzeug und Christophe am Bass. Hubert und Suzy sind für Gesang, Chor und Moderation zuständig. Dom spielt die Posaune, Gégé das Saxophon und Guillaume die Trompete. Gwen ist für die Technik zuständig. Die ganze Energie, die gute Laune und die Musikalität von System sind da, um Sie beim Ball am 14. Juli zum Tanzen zu bringen.

Der Eintritt ist frei

Kartenvorverkauf: Office de tourisme Haut Val de Sèvre in Saint-Maixent-l’École

Online: https://billetterie.festik.net/rife/

