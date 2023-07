Festival des Enfants du Monde 2023 – Apéro-Concert Musiciens d’Irlande Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École Festival des Enfants du Monde 2023 – Apéro-Concert Musiciens d’Irlande Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École, 13 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École. Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres Festival des Enfants du Monde 2023 – Apéro-Concert – Musiciens d’Irlande

Jeudi 13 juillet à 18h30 – Village du Festival Possibilité de restauration : repas anglo-saxon – Tarif unique : 12 € (réservation conseillée) Accès libre

Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre à Saint-Maixent-l’Ecole

En ligne : https://billetterie.festik.net/rife/.

Cour Saragosse

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival des Enfants du Monde 2023 – Apéro-Concert – Musicians from Ireland

Thursday, July 13 at 6:30 p.m. – Festival Village Possibility of catering: Anglo-Saxon meal – Price: 12? (reservation recommended) Free admission

Ticket office: Haut Val de Sèvre Tourist Office, Saint-Maixent-l’Ecole

Online: https://billetterie.festik.net/rife/ Festival des Enfants du Monde 2023 – Apéro-Concert – Músicos de Irlanda

Jueves 13 de julio a las 18.30 h – Festival Village Catering disponible: comida anglosajona – Precio: 12? (se recomienda reservar) Entrada gratuita

Entradas en: Oficina de Turismo de Haut Val de Sèvre, Saint-Maixent-l’Ecole

En línea: https://billetterie.festik.net/rife/ Festival des Enfants du Monde 2023 – Apero-Konzert – Musiker aus Irland

Donnerstag, 13. Juli um 18:30 Uhr – Festival-Dorf Verpflegungsmöglichkeit: angelsächsisches Essen – Einheitspreis: 12 ? (Reservierung empfohlen) Freier Zugang

Kartenvorverkauf: Office de tourisme Haut Val de Sèvre in Saint-Maixent-l’Ecole

