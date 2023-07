Festival des Enfants du Monde 2023 – Soirée Concert – Zitoune Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École, 13 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Festival des Enfants du Monde 2023 – Soirée Concert Zitoune

Jeudi 13 juillet à 19h30 – Cour Saragosse

Le style de Zitoune, qu’il qualifie de “road-trip music”, se nourrit des sourires, rencontres et multiples aventures de voyages qu’il collectionne et retranscrit dans ses chansons. Les techniques qu’il perfectionne en autodidacte (comme le jeu de guitare à plat) et les instruments qui étoffent peu à peu à son jeu (tambourin, harmonica, chant, kick) imbibent sa musique d’une énergie vivace.

Accès libre

Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre à Saint-Maixent-l’École

En ligne : https://billetterie.festik.net/rife/.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Cour Saragosse

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival des Enfants du Monde 2023 – Zitoune Concert Evening

Thursday, July 13 at 7:30pm – Cour Saragosse

Zitoune?s style, which he describes as ?road-trip music?, is nourished by the smiles, encounters and multiple travel adventures he collects and transcribes in his songs. The techniques he perfects as a self-taught musician (such as flat-top guitar playing) and the instruments he gradually adds to his set (tambourine, harmonica, vocals, kick) imbue his music with a lively energy.

Free admission

Tickets at: Haut Val de Sèvre Tourist Office, Saint-Maixent-l’École

Online: https://billetterie.festik.net/rife/

Festival des Enfants du Monde 2023 – Noche de conciertos en Zitoune

Jueves 13 de julio a las 19.30 h – Cour Saragosse

El estilo de Zitoune, que él describe como « música de viaje por carretera », se nutre de las sonrisas, encuentros y múltiples aventuras viajeras que recoge y transcribe en sus canciones. Las técnicas que perfecciona como músico autodidacta (como el toque de la guitarra flat-top) y los instrumentos que va añadiendo poco a poco a su repertorio (pandereta, armónica, voz, patada) impregnan su música de una energía vivaz.

Entrada gratuita

Entradas en: Oficina de Turismo de Haut Val de Sèvre, Saint-Maixent-l’École

En línea: https://billetterie.festik.net/rife/

Festival des Enfants du Monde 2023 – Konzertabend Zitoune

Donnerstag, 13. Juli um 19:30 Uhr – Hof Saragossa

Zitounes Stil, den er als « Road-Trip-Musik » bezeichnet, nährt sich aus dem Lächeln, den Begegnungen und den zahlreichen Reiseabenteuern, die er sammelt und in seinen Liedern wiedergibt. Die Techniken, die er als Autodidakt perfektioniert (z. B. das flache Gitarrenspiel), und die Instrumente, die nach und nach zu seinem Spiel hinzukommen (Tamburin, Mundharmonika, Gesang, Kick), durchtränken seine Musik mit einer lebendigen Energie.

Freier Zugang

Kartenvorverkauf: Office de tourisme Haut Val de Sèvre in Saint-Maixent-l’École

Online: https://billetterie.festik.net/rife/

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Haut Val De Sèvre