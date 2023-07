Festival des Enfants du Monde 2023 – Soirée Anniversaire Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École, 12 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Festival des Enfants du Monde 2023 – SOIRÉE ANNIVERSAIRE

Mercredi 12 juillet à 20h30 – Cour Saragosse

Les Aventuriers du Trad’ invitent le monde

Spectacle avec les groupes venus d’Inde, de Bolivie, d’Irlande, du Japon et de Martinique, ainsi que les Aventuriers du Trad’ de Saint-Maixent.

Tarif plein : 11 € / Tarif réduit : 11 €

Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre à Saint-Maixent-l’Ecole

En ligne : https://billetterie.festik.net/rife/.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . EUR.

Cour Saragosse

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival des Enfants du Monde 2023 – ANNIVERSARY EVENING

Wednesday, July 12 at 8:30pm – Cour Saragosse

Les Aventuriers du Trad? invite the world

Show featuring groups from India, Bolivia, Ireland, Japan and Martinique, plus the Aventuriers du Trad? from Saint-Maixent.

Full price: 11 ? / Reduced price : 11 ?

Ticket office: Haut Val de Sèvre Tourist Office, Saint-Maixent-l’Ecole

Online: https://billetterie.festik.net/rife/

Festival des Enfants du Monde 2023 – NOCHE DE ANIVERSARIO

Miércoles 12 de julio a las 20.30 h – Cour Saragosse

Les Aventuriers du Trad? invitan al mundo

Un espectáculo en el que participan grupos de la India, Bolivia, Irlanda, Japón y Martinica, así como los Aventuriers du Trad? de Saint-Maixent.

Precio completo: 11 ? / Precio reducido : 11 ?

Entradas en: Oficina de Turismo de Haut Val de Sèvre, Saint-Maixent-l’Ecole

En línea: https://billetterie.festik.net/rife/

Festival des Enfants du Monde 2023 – JUBILÄUMSABEND

Mittwoch, 12. Juli um 20:30 Uhr – Hof Saragossa

Die Aventuriers du Trad? laden die Welt ein

Show mit Gruppen aus Indien, Bolivien, Irland, Japan und Martinique sowie den Aventuriers du Trad? aus Saint-Maixent.

Voller Preis: 11 ? / Ermäßigter Preis: 11 ?

Kartenvorverkauf: Office de tourisme Haut Val de Sèvre in Saint-Maixent-l’Ecole

Online: https://billetterie.festik.net/rife/

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Haut Val De Sèvre