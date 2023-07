Festival des Enfants du Monde 2023 – Gala d’ouverture Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École, 10 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Festival des Enfants du Monde 2023 – Gala d’ouverture

Lundi 10 Juillet à 20h30 – Cour Saragosse

Spectacle écrit et présenté par Alexandre Papot, avec tous les groupes : Bolivie, Inde, Irlande, Japon, Martinique, République Tchèque, Pologne, Les Aventuriers du Trad’ et l’école K’Danse

Tarif plein : 14 € / Tarif réduit : 10 €

Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre à Saint-Maixent-l’Ecole

En ligne : https://billetterie.festik.net/rife/.

2023-07-10 fin : 2023-07-10 . EUR.

Cour Saragosse

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival des Enfants du Monde 2023 – Opening Gala

Monday, July 10 at 8:30pm – Cour Saragosse

Show written and presented by Alexandre Papot, with all the groups: Bolivia, India, Ireland, Japan, Martinique, Czech Republic, Poland, Les Aventuriers du Trad? and l?école K?Danse

Full price: 14 ? / Reduced price : 10 ?

Ticket office: Haut Val de Sèvre Tourist Office, Saint-Maixent-l’Ecole

Online : https://billetterie.festik.net/rife/

Festival des Enfants du Monde 2023 – Gala de inauguración

Lunes 10 de julio a las 20.30 h – Cour Saragosse

Escrita y presentada por Alexandre Papot, con todos los grupos: Bolivia, India, Irlanda, Japón, Martinica, República Checa, Polonia, Les Aventuriers du Trad? y la escuela K?Danse

Precio completo: 14 ? / Precio reducido : 10 ?

Entradas en: Oficina de Turismo de Haut Val de Sèvre, Saint-Maixent-l’Ecole

En línea: https://billetterie.festik.net/rife/

Festival des Enfants du Monde 2023 – Eröffnungsgala

Montag, 10. Juli um 20:30 Uhr – Hof Saragossa

Show geschrieben und präsentiert von Alexandre Papot, mit allen Gruppen: Bolivien, Indien, Irland, Japan, Martinique, Tschechische Republik, Polen, Les Aventuriers du Trad? und die Tanzschule K?Danse

Voller Preis: 14 ? / Ermäßigter Preis : 10 ?

Kartenvorverkauf: Office de tourisme Haut Val de Sèvre in Saint-Maixent-l’Ecole

Online: https://billetterie.festik.net/rife/

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Haut Val De Sèvre